Объединение "AtaBank" и "CDB Bank" не приведет к сокращению штата сотрудников, заявила на пресс-конференции в пятницу председатель наблюдательного совета CDB Bank Фарах Мамедова.
«Позиция акционеров заключается в том, чтобы не допустить сокращения штата сотрудников обоих банков», - сказала Ф.Мамедова, отметив, что в AtaBank работает 415 человек, в CDB Bank – 100 человек.
По словам члена правления Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Имрана Мамедова, объединение AtaBank и CDB Bank позволит сформировать один более сильный и устойчивый банк. «Этот процесс придаст банкам эффект синергии и позволит получить хорошие результаты», - сказал И.Мамедов.
По его словам, палата, как регулятор, будет активно участвовать в процессе объединения банков. «Одним из основных приоритетов в этом процессе будет соблюдение интересов клиентов обоих банков», - сказал И.Мамедов.
По словам Мовлана Пашаева, управляющего партнера аудиторской компании PwC, которая выступает консультантом процесса объединения, уже подготовлена дорожная карта процесса. «Процесс будет состоять из двух этапов – объединение и интеграция. PwC на первом этапе проведет оценку текущего финансового, правового, коммерческого состояния банков, на основе которой будут предприняты шаги по интеграции», - сказал М.Пашаев.
Как сообщалось ранее, процесс слияния банков займет до трех месяцев.
ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.
Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Банк входит в Synergy Group.
В настоящее время в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка.
А.Ахундов
Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения в первые дни мая 2017 года – Минобороны
Азербайджан выступил против членства Косово во Всемирной таможенной организации
Азербайджан и ЕС проведут 25 апреля очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве
В Исламиаде-2017 примет участие рекордное число спортсменов – первый вице-президент Азербайджана
Среднемесячная зарплата в нефтяной сфере Азербайджана в 2016г в 6 раз превышала размер зарплат в ненефтяном секторе
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В охваченном конфликтом Афганистане создают министерство туризма - СМИ
Власти итальянских областей Ломбардия и Венето 22 октября проведут консультативные референдумы о расширении автономии
Суд в Италии впервые в мире признал мобильные телефоны одной из причин опухолей мозга
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»