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Финансы 21.04.2017 17:27

Объединение AtaBank и CDB Bank не приведет к сокращению штата сотрудников

Объединение "AtaBank" и "CDB Bank" не приведет к сокращению штата сотрудников, заявила на пресс-конференции в пятницу председатель наблюдательного совета CDB Bank Фарах Мамедова.

«Позиция акционеров заключается в том, чтобы не допустить сокращения штата сотрудников обоих банков», - сказала Ф.Мамедова, отметив, что в AtaBank работает 415 человек, в CDB Bank – 100 человек.

По словам члена правления Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Имрана Мамедова, объединение AtaBank и CDB Bank позволит сформировать один более сильный и устойчивый банк. «Этот процесс придаст банкам эффект синергии и позволит получить хорошие результаты», - сказал И.Мамедов.

По его словам, палата, как регулятор, будет активно участвовать в процессе объединения банков. «Одним из основных приоритетов в этом процессе будет соблюдение интересов клиентов обоих банков», - сказал И.Мамедов.

По словам Мовлана Пашаева, управляющего партнера аудиторской компании PwC, которая выступает консультантом процесса объединения, уже подготовлена дорожная карта процесса. «Процесс будет состоять из двух этапов – объединение и интеграция. PwC на первом этапе проведет оценку текущего финансового, правового, коммерческого состояния банков, на основе которой будут предприняты шаги по интеграции», - сказал М.Пашаев.

Как сообщалось ранее, процесс слияния банков займет до трех месяцев.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Банк входит в Synergy Group.

В настоящее время в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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