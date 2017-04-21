Берлин признан самым опасным городом Германии, потеснив Франкфурт

Берлин по итогам 2016 года возглавил рейтинг самых опасных городов Германии: в столице страны было совершено 16 тыс. 161 зарегистрированное правонарушение на 100 тыс. жителей, сообщает Die Welt со ссылкой на данные полицейской статистики.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15,8 тыс. на 100 тыс. населения), на третьем - Франкфурт-на-Майне (менее 15,7 тыс.). Именно Франкфурт возглавлял рейтинг по итогам 2015 года, напоминает Deutsche Welle.

Самым безопасным среди городов Германии вновь стал Мюнхен, где совершается вдвое меньше правонарушений, чем в Берлине - всего 7,9 тыс. на каждые 100 тыс. жителей. В группу самых безопасных городов Германии также вошли Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.

В понедельник глава МВД Германии Томас де Мезьер обсудит эти показатели на пресс-конференции.

Между тем сайт numbeo.com опубликовал итоги опроса о качестве жизни в городах мира, в котором самым безопасным (288-е место по уровню преступности из 288) стал Абу-Даби (ОАЭ). Респонденты сочли Мюнхен вторым по степени безопасности, замыкает тройку столица Катара Доха.

Берлин и Франкфурт занимают соответственно 183-ю и 184-ю строчки, что свидетельствует о довольно спокойной жизни местного населения.

Самой плачевной признана ситуация с преступностью в Форталезе (Бразилия), Сан-Педро-Суле - втором по величине городе Гондураса и в венесуэльской столице Каракасе. В топ-10 самых опасных городов мира входят еще три представителя Бразилии: Сальвадор (5-й), Рио-де-Жанейро (6-й) и Порту-Алегре (9-й). Кроме того, в первой десятке фигурируют четыре крупнейших города ЮАР, включая Йоханнесбург и Дурбан.

Москва и Санкт-Петербург близки к середине списка - 133-е и 151-е место соответственно.