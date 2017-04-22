Российский спринтер Хютте получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Российский легкоатлет Александр Хютте дисквалифицирован на четыре года решением Спортивного арбитражного суда, сообщила в субботу Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
"21 апреля 2017 года Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации российского спортсмена Александра Хютте (бег на короткие дистанции). Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 32.2 (а) "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена", пункта 32.2 (б) "Попытка применения запрещенной субстанции", пункта 32.2(с) "Уклонение от сдачи пробы" Антидопинговых правил ИААФ. По отношению к спортсмену применена санкция в виде дисквалификации на 4 года с 5 августа 2015 года - даты начала временного отстранения", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.
Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые в период с 22 мая по 4 августа 2015 года.
Ранее в апреле стало известно о переписке А.Хютте с антидопинговым отделом Международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ). Спортсмен обвинил своего тренера в том, что она давала ему и другим легкоатлетам допинг, но никто из них не знал об этом. А.Хютте был временно отстранен ИААФ от соревнований с лета 2015 года.
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