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СНГ 22.04.2017 14:54

Россия может смягчить визовый режим для Турции

МИД России готов пойти по пути облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Турции, в частности крупных бизнесменов и владельцев служебных паспортов, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Что касается МИДа, поднималась визовая тема. И мы еще раз подтвердили готовность российской стороны идти по пути облегчения визовых формальностей для владельцев служебных паспортов, для крупного бизнеса, прежде всего, для того бизнеса, который работает именно с Россией", - сказал он, говоря об отношениях с Турцией.

По словам А.Мешкова, "важный вопрос - это облегчение визовых формальностей для водителей грузовиков, и фактически в завершающей стадии находятся наши консультации по вопросам облегчения визовых формальностей для экипажей судов гражданской авиации".

"Так что российская консульская служба к этой работе с нашими турецкими партнерами готова", - заключил он.

А.Мешков также отметил, что сейчас идет "процесс постепенной нормализации всего комплекса российско-турецких отношений".

"Естественно, многое будет зависеть от готовности и с турецкой стороны идти вперед по всему комплексу отношений",- подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]