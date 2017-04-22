Россия может смягчить визовый режим для Турции

МИД России готов пойти по пути облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Турции, в частности крупных бизнесменов и владельцев служебных паспортов, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"Что касается МИДа, поднималась визовая тема. И мы еще раз подтвердили готовность российской стороны идти по пути облегчения визовых формальностей для владельцев служебных паспортов, для крупного бизнеса, прежде всего, для того бизнеса, который работает именно с Россией", - сказал он, говоря об отношениях с Турцией.
По словам А.Мешкова, "важный вопрос - это облегчение визовых формальностей для водителей грузовиков, и фактически в завершающей стадии находятся наши консультации по вопросам облегчения визовых формальностей для экипажей судов гражданской авиации".
"Так что российская консульская служба к этой работе с нашими турецкими партнерами готова", - заключил он.
А.Мешков также отметил, что сейчас идет "процесс постепенной нормализации всего комплекса российско-турецких отношений".
"Естественно, многое будет зависеть от готовности и с турецкой стороны идти вперед по всему комплексу отношений",- подчеркнул он.
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