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АПК 24.04.2017 08:39

Импорт семян и саженцев табака в Азербайджан с конца мая будет освобожден от таможенных пошлин

Импорт в Азербайджан семян и саженцев табака с 22 мая 2017 года будет освобожден от уплаты таможенных пошлин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение кабмина опубликовано в официальной печати 22 апреля, вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Согласно решению кабмина, товары, входящие в группу 12 (масляные семена и фрукты, другие семена, фрукты и зерно, сено и корма, лекарственные и технические растения) в подкатегорию "другие" выделены в отдельную подкатегорию и к ним будет применяться нулевая импортная таможенная ставка. К остальным товарам, относящимся к подкатегории "другие" сохранена импортная таможенная ставка на уровне 3%.

Кроме этого, изменения касаются группы 6, к которой относятся деревья и другие растения (корни растений, луковицы, срезанные цветы и декоративные растения). Категория «деревья, кустарники и кусты, привитые или нет, со съедобными плодами» дополнена отдельной подкатегорией «саженцы», которая будет облагаться нулевой таможенной пошлиной. К остальным товарам этой категории применяется таможенная ставка в 15%.

А.Азизов

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Тэги: ТАБАК, СЕМЕНА, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]