Пентагон предупреждает о новом всплеске пиратства у берегов Сомали

Министерство обороны США сообщило об учащении случаев нападений пиратов у берегов Сомали и предупредило торговые суда о необходимости принимать меры безопасности.
Тем временем, министр обороны США Джим Мэттис во время визита в Джибути заявил об отсутствии планов привлечь в регион американский флот для решения этой проблемы, сообщают в понедельник западные СМИ.
По его словам, в связи с участившимися за последние два месяца случаями нападений пиратов, гражданские суда и судоходные компании должны повысить уровень предосторожности.
В свою очередь, как сообщил глава Африканского командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер, возможными причинами нового всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион. "Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - добавил он.
Ранее, впервые за последние три года, поступили сообщения о захвате пиратами торговых судов у побережья Сомали. При этом СМИ отметили, что всплеск случаев нападений пиратов может привести к принятию новых мер со стороны международной общественности, включая привлечение в регион американских и европейских военно-морских сил.
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