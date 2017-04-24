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Дальнее зарубежье 24.04.2017 15:02

Пентагон предупреждает о новом всплеске пиратства у берегов Сомали

Министерство обороны США сообщило об учащении случаев нападений пиратов у берегов Сомали и предупредило торговые суда о необходимости принимать меры безопасности.

Тем временем, министр обороны США Джим Мэттис во время визита в Джибути заявил об отсутствии планов привлечь в регион американский флот для решения этой проблемы, сообщают в понедельник западные СМИ.

По его словам, в связи с участившимися за последние два месяца случаями нападений пиратов, гражданские суда и судоходные компании должны повысить уровень предосторожности.

В свою очередь, как сообщил глава Африканского командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер, возможными причинами нового всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион. "Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - добавил он.

Ранее, впервые за последние три года, поступили сообщения о захвате пиратами торговых судов у побережья Сомали. При этом СМИ отметили, что всплеск случаев нападений пиратов может привести к принятию новых мер со стороны международной общественности, включая привлечение в регион американских и европейских военно-морских сил.

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Тэги: США, СОМАЛИ, ПИРАТСТВО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]