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Дальнее зарубежье 24.04.2017 15:31

Лидер "Аль-Каиды" предложил сменить тактику в Сирии на "партизанскую войну"

Лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на "Ас-Сахаб", пропагандистский медиа ресурс "Аль-Каиды".

А.аз-Завахири призвал экстремистов сменить тактику на партизанскую войну, отмечается в сообщении.

По его словам, "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии.

Лидер "Аль-Каиды" пояснил, что эта война не исключительно сирийцев, а кампания для всех мусульман, которые стремятся к установлению "божественного правления".

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЛИДЕР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]