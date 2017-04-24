Лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на "Ас-Сахаб", пропагандистский медиа ресурс "Аль-Каиды".
А.аз-Завахири призвал экстремистов сменить тактику на партизанскую войну, отмечается в сообщении.
По его словам, "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии.
Лидер "Аль-Каиды" пояснил, что эта война не исключительно сирийцев, а кампания для всех мусульман, которые стремятся к установлению "божественного правления".
Азербайджан и Украина могут наладить совместное производство оборонной продукции, заявляют в Киеве
Президент Грузии и секретарь СНБ Турции обсудили трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны
Баку внесет журналиста Independent в «черный список» за незаконный визит в Карабах – МИД Азербайджана
Евро взлетел к доллару США до максимума за 5 месяцев из-за выборов во Франции
Глава Минэнерго Азербайджана в начале мая совершит визит в США
Министры энергетики Азербайджана и Саудовской Аравии проведут переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики
Конфигурация трассы «Гран-при Азербайджан» в ближайшие годы не изменится, в будущем может быть построена специальная трасса
Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак
В 2018 году может быть запущен единый билетный пакет на этапы в Баку и Сочи – директор по маркетингу бакинского этапа F-1
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»