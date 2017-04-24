Лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на "Ас-Сахаб", пропагандистский медиа ресурс "Аль-Каиды".

А.аз-Завахири призвал экстремистов сменить тактику на партизанскую войну, отмечается в сообщении.

По его словам, "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии.

Лидер "Аль-Каиды" пояснил, что эта война не исключительно сирийцев, а кампания для всех мусульман, которые стремятся к установлению "божественного правления".