Баку внесет журналиста Independent в «черный список» за незаконный визит в Карабах – МИД Азербайджана

Баку включит журналиста британского «Independent» Роберта О`Коннера в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
«Р.О`Коннер будет включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
«В ходе своего незаконного визита Р.О`Коннер, политизируя футбол и спорт в целом, пытается пропагандировать созданный на оккупированных азербайджанских территориях режим»,- сказал Х.Гаджиев.
По его словам, в своей статье он открыто демонстрирует однобокую и предвзятую позицию.
«Азербайджанская сторона, пользуясь правом ответа, 20 апреля направила свою позицию в редакцию газеты «Independent», однако ответная статья все еще не опубликована. Подобное поведение противоречит журналистской этике и принципам объективности»,- отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.
Он также выразил сожаление тем, газета «Independent» на своих страницах разместила статью характера «fakenews» и пропаганды.
Ф.Исазаде
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