Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

Карабахский конфликт 24.04.2017 14:52

Баку внесет журналиста Independent в «черный список» за незаконный визит в Карабах – МИД Азербайджана

Баку включит журналиста британского «Independent» Роберта О`Коннера в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Р.О`Коннер будет включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«В ходе своего незаконного визита Р.О`Коннер, политизируя футбол и спорт в целом, пытается пропагандировать созданный на оккупированных азербайджанских территориях режим»,- сказал Х.Гаджиев.

По его словам, в своей статье он открыто демонстрирует однобокую и предвзятую позицию.

«Азербайджанская сторона, пользуясь правом ответа, 20 апреля направила свою позицию в редакцию газеты «Independent», однако ответная статья все еще не опубликована. Подобное поведение противоречит журналистской этике и принципам объективности»,- отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Он также выразил сожаление тем, газета «Independent» на своих страницах разместила статью характера «fakenews» и пропаганды.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖУРНАЛИСТ, КАРАБАХ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]