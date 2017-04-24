Французские социалисты единогласно призывают голосовать за Макрона во втором туре выборов президента страны

Первый секретарь правящей французской Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис заявил, что в партии призывают голосовать за кандидата от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона во втором туре выборов главы государства.
"Мы призываем нанести поражение крайне правой Марин Ле Пен, и поэтому мы призываем голосовать за Макрона", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова Ж.-К.Камбаделиса.
По его словам, Социалистическая партия приняла это решение единогласно.
Ранее кандидат в президенты от социалистов Бенуа Амон, который не прошел во второй тур выборов, также выступил с призывом к своим сторонникам голосовать за Э.Макрона.
"Я призываю как можно более убедительно победить "Национальный фронт", проголосовав за Эмманюэля Макрона, хотя он и не представляет левых", - сказал Б.Амон, выступая перед своими сторонниками.
По данным МВД Франции, кандидат в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в первом туре голосования набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Марин Ле Пен - 21,53%.
Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.
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