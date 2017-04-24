Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 24.04.2017 16:40

Французские социалисты единогласно призывают голосовать за Макрона во втором туре выборов президента страны

Первый секретарь правящей французской Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис заявил, что в партии призывают голосовать за кандидата от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона во втором туре выборов главы государства.

"Мы призываем нанести поражение крайне правой Марин Ле Пен, и поэтому мы призываем голосовать за Макрона", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова Ж.-К.Камбаделиса.

По его словам, Социалистическая партия приняла это решение единогласно.

Ранее кандидат в президенты от социалистов Бенуа Амон, который не прошел во второй тур выборов, также выступил с призывом к своим сторонникам голосовать за Э.Макрона.

"Я призываю как можно более убедительно победить "Национальный фронт", проголосовав за Эмманюэля Макрона, хотя он и не представляет левых", - сказал Б.Амон, выступая перед своими сторонниками.

По данным МВД Франции, кандидат в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в первом туре голосования набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Марин Ле Пен - 21,53%.

Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]