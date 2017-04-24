Минэкономики Азербайджана изучает возможности создания промзоны в Агдамском районе

Министерство экономики изучает возможности создания промышленной зоны в Агдамском районе, сказал министр Шахин Мустафаев на совещании с участием руководителей структурных подразделений ведомства.
Совещание было посвящено исполнению поручений президента Ильхама Алиева, озвученных главой государства на заседании кабинета министров по итогам первого квартала и на совещании экспортеров ненефтяной продукции в Евлахе.
«Работа по изучению возможностей создания промышленных зон в Гаджигабульском и Агдамском районах должна быть завершена в краткие сроки», - сказал Ш.Мустафаев.
По его словам, в настоящее время правительство ведет работу по созданию в 24 районах страны 32 агропарков, в том числе 12 животноводческих комплексов.
Ш.Мустафаев для выполнения задач, поставленных президентом, на совещании поручил структурам министерства провести макроэкономические анализы, мониторинг государственных инвестиционных проектов, усилить контроль на потребительском рынке, изучить возможности создания новых рабочих мест.
А.Ахундов
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