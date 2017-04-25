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СНГ 25.04.2017 14:03

37% россиян считают, что государство не исполняет свои обязанности перед народом - опрос

Граждане РФ по большей части или даже в полной мере соблюдают свои обязанности перед государством, считает 53% россиян, каждый седьмой (12%) придерживается противоположного мнения, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Менее трети (29%) респондентов полагают, что "граждане сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т.п.)".

В то же время оценка исполнения государством своих обязанностей перед гражданами невысока: 37% считают, что оно по большей части или совершенно их не выполняет, у 22% противоположная точка зрения, а 36% полагают, что соотношение примерно равное.

С мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, и если есть возможность, то можно уклониться от их уплаты, согласен каждый четвертый (26%) респондент. Две трети (65%) не поддерживают эту точку зрения. Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСУДАРСТВО, ОТНОШЕНИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]