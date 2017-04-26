Экс-президент Афганистана Карзай назвал неправдой информацию о поставках Россией оружия талибам

Информация о том, что Россия поставляет оружие группировке "Талибан" в Афганистане, является неправдой, заявил "Интерфаксу" экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее американская сторона неоднократно обвиняла Россию в поддержке движения "Талибан", в частности, в поставках им вооружения и прочей техники

Накануне Х.Карзай встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. В среду он принимает участие в VI Московской конференции по международной безопасности.