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Дальнее зарубежье 26.04.2017 10:19

Экс-президент Афганистана Карзай назвал неправдой информацию о поставках Россией оружия талибам

Информация о том, что Россия поставляет оружие группировке "Талибан" в Афганистане, является неправдой, заявил "Интерфаксу" экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее американская сторона неоднократно обвиняла Россию в поддержке движения "Талибан", в частности, в поставках им вооружения и прочей техники

Накануне Х.Карзай встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. В среду он принимает участие в VI Московской конференции по международной безопасности.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ТАЛИБЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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