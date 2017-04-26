Трамп повторяет ошибки своих предшественников, считает Косачев

Первые сто дней президентства Дональда Трампа ознаменовались приумножением ошибок прежних администраций США, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Ладно бы администрация Трампа этими заявлениями (по поводу ударов Турции по курдам в Сирии и в Ираке - ИФ) дистанцировалась от прежних ошибок прежних администраций. Так ведь нет, ошибки воспроизводятся и множатся. И больше нечего сказать про первые сто дней нового президента США", - написал К.Косачев на своей странице в Фейсбуке.
Он привел выдержки из "изумительных заявлений" официальных американских представителей после ударов Турции в Сирии и в Ираке, нанесенных во вторник.
"Мы понимаем характер угроз, испытываемых Турцией со стороны Курдской рабочей партии, но Турция не имеет права вести эту борьбу за счёт нашей общей битвы против террористов, угрожающих нам всем", - процитировал сенатор.
Он также привел слова американских представителей о том, что, по мнению США, все военные действия на территории Ирака "должны уважать суверенитет Ирака".
"А что - американцы учитывают угрозы, "угрожающие нам всем", когда в одностороннем плане бьют в прямом и в переносном смысле по всем несогласным с их политикой? И что, американцы уважают чей-либо суверенитет кроме собственного? Суверенитет Ирака? А почему не Сирии? Афганистана, Ливии, Югославии в прошлом?", - отметил К.Косачев.
Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут 28 апреля в Москве встречу по Карабаху
Глава Генштаба Азербайджана находится с визитом в Хорватии
Президент Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии
Инвестиции турецких предпринимателей в экономику Азербайджана превысили $9 млрд – посол в Баку
Глава Минэнерго Саудовской Аравии высоко оценил усилия Азербайджана по сокращению добычи нефти
В Тбилиси рассчитывают на дополнительные поставки газа из Азербайджана в связи с пересмотром условий транзита российского газа через Грузию
Президент Алиев на Биби-Эйбате ознакомился с состоянием первой в мире скважины, пробуренной промышленном способом
Мария Шарапова возвращается в большой теннис после 15-месячной дисквалификации
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»