Трамп повторяет ошибки своих предшественников, считает Косачев

Первые сто дней президентства Дональда Трампа ознаменовались приумножением ошибок прежних администраций США, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Ладно бы администрация Трампа этими заявлениями (по поводу ударов Турции по курдам в Сирии и в Ираке - ИФ) дистанцировалась от прежних ошибок прежних администраций. Так ведь нет, ошибки воспроизводятся и множатся. И больше нечего сказать про первые сто дней нового президента США", - написал К.Косачев на своей странице в Фейсбуке.

Он привел выдержки из "изумительных заявлений" официальных американских представителей после ударов Турции в Сирии и в Ираке, нанесенных во вторник.

"Мы понимаем характер угроз, испытываемых Турцией со стороны Курдской рабочей партии, но Турция не имеет права вести эту борьбу за счёт нашей общей битвы против террористов, угрожающих нам всем", - процитировал сенатор.

Он также привел слова американских представителей о том, что, по мнению США, все военные действия на территории Ирака "должны уважать суверенитет Ирака".

"А что - американцы учитывают угрозы, "угрожающие нам всем", когда в одностороннем плане бьют в прямом и в переносном смысле по всем несогласным с их политикой? И что, американцы уважают чей-либо суверенитет кроме собственного? Суверенитет Ирака? А почему не Сирии? Афганистана, Ливии, Югославии в прошлом?", - отметил К.Косачев.