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Регион 26.04.2017 11:15

Встреча глав Узбекистана и Турции может состояться до конца года - Чавушоглу

Президенты Турции и Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиеев в 2017 году планируют провести переговоры, которые придадут новый импульс двухсторонним отношениям, заявил в среду на брифинге в Ташкенте турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что отношения между Турцией и Узбекистаном должны основываться на добрососедстве, взаимном уважении и равенстве.

В Ташкенте в среду состоялись узбекско-турецкие межмидовские консультации. По их итогам была подписана программа сотрудничества между МИД двух стран на 2017-2018 годы.

М.Чавушоглу выразил удовлетворение состоявшимися консультациями. По его словам, стороны обменялись мнениями по укреплению отношений в сфере политики, экономики, транспорта, туризма и культуры, состоялось обсуждение региональных и международных проблем.

Министр сообщил, что в рамках своего визита ожидает встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По дсловам М.Чавушоглу, 24-26 мая в Ташкенте состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Узбекистан посетят министры экономики, туризма и культуры Турции.

М.Чавушоглу посещает Узбекистан с официальным визитом.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]