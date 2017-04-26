Встреча глав Узбекистана и Турции может состояться до конца года - Чавушоглу

Президенты Турции и Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиеев в 2017 году планируют провести переговоры, которые придадут новый импульс двухсторонним отношениям, заявил в среду на брифинге в Ташкенте турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что отношения между Турцией и Узбекистаном должны основываться на добрососедстве, взаимном уважении и равенстве.

В Ташкенте в среду состоялись узбекско-турецкие межмидовские консультации. По их итогам была подписана программа сотрудничества между МИД двух стран на 2017-2018 годы.

М.Чавушоглу выразил удовлетворение состоявшимися консультациями. По его словам, стороны обменялись мнениями по укреплению отношений в сфере политики, экономики, транспорта, туризма и культуры, состоялось обсуждение региональных и международных проблем.

Министр сообщил, что в рамках своего визита ожидает встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По дсловам М.Чавушоглу, 24-26 мая в Ташкенте состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Узбекистан посетят министры экономики, туризма и культуры Турции.

М.Чавушоглу посещает Узбекистан с официальным визитом.