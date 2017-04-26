Встреча глав Узбекистана и Турции может состояться до конца года - Чавушоглу

Президенты Турции и Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиеев в 2017 году планируют провести переговоры, которые придадут новый импульс двухсторонним отношениям, заявил в среду на брифинге в Ташкенте турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что отношения между Турцией и Узбекистаном должны основываться на добрососедстве, взаимном уважении и равенстве.
В Ташкенте в среду состоялись узбекско-турецкие межмидовские консультации. По их итогам была подписана программа сотрудничества между МИД двух стран на 2017-2018 годы.
М.Чавушоглу выразил удовлетворение состоявшимися консультациями. По его словам, стороны обменялись мнениями по укреплению отношений в сфере политики, экономики, транспорта, туризма и культуры, состоялось обсуждение региональных и международных проблем.
Министр сообщил, что в рамках своего визита ожидает встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
По дсловам М.Чавушоглу, 24-26 мая в Ташкенте состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Узбекистан посетят министры экономики, туризма и культуры Турции.
М.Чавушоглу посещает Узбекистан с официальным визитом.
Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут 28 апреля в Москве встречу по Карабаху
Глава Генштаба Азербайджана находится с визитом в Хорватии
Президент Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии
Инвестиции турецких предпринимателей в экономику Азербайджана превысили $9 млрд – посол в Баку
Глава Минэнерго Саудовской Аравии высоко оценил усилия Азербайджана по сокращению добычи нефти
В Тбилиси рассчитывают на дополнительные поставки газа из Азербайджана в связи с пересмотром условий транзита российского газа через Грузию
Президент Алиев на Биби-Эйбате ознакомился с состоянием первой в мире скважины, пробуренной промышленном способом
Мария Шарапова возвращается в большой теннис после 15-месячной дисквалификации
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»