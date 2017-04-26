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ТЭК 26.04.2017 11:16

Азербайджан ежегодно экспортируют в Турцию порядка 6,6 млрд кубометров газа, в Грузию – 2 млрд кубометров

Азербайджан ежегодно экспортируют в Турцию порядка 6,6 млрд кубометров газа, в Грузию – 2 млрд кубометров, заявил первый заместитель начальника отдела экспорта газа компании SOCAR Назим Самедзаде.

"В рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз добыча составляет 10 млрд кубометров. Из них 0,8 млрд кубометров поставляется в Грузию, в Турцию – 6,6 млрд кубометров. Кроме этого, еще 1,5 млрд кубометров газа с Шах-Дениз закупает SOCAR", - сказал Н.Самедзаде в среду, выступая на II международном форуме "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, кроме этого, поставки газа в Грузию по линии SOCAR составляют порядка 1,2 млрд кубометров в год.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.

В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

А.Азизов

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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