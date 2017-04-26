Полиция Турции задержала более тысячи подозреваемых в связях с оппозиционным богословом Гюленом

Правоохранительные органы Турции в ночь на среду задержали 1009 человек, подозреваемых в связях с оппозиционным турецким мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его данным, эта операция - одна из самых масштабных в Турции за последнее время. Она проводится на территории всех турецких провинций, в ней принимают участие около 8,5 тыс. полицейских.

В Анкаре полагают, что Ф.Гюлен, проживающий в США, стоит за неудавшейся попыткой военного переворота в Турции, которая была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. При этом по обвинениям в причастности к неудавшемуся путчу в Турции уже было арестовано более 47 тыс. человек.