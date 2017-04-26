Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 17° 28 Апр 10° 18° 29 Апр 11° 21°

Регион 26.04.2017 12:46

Полиция Турции задержала более тысячи подозреваемых в связях с оппозиционным богословом Гюленом

Правоохранительные органы Турции в ночь на среду задержали 1009 человек, подозреваемых в связях с оппозиционным турецким мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его данным, эта операция - одна из самых масштабных в Турции за последнее время. Она проводится на территории всех турецких провинций, в ней принимают участие около 8,5 тыс. полицейских.

В Анкаре полагают, что Ф.Гюлен, проживающий в США, стоит за неудавшейся попыткой военного переворота в Турции, которая была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. При этом по обвинениям в причастности к неудавшемуся путчу в Турции уже было арестовано более 47 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ГЮЛЕН, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


ПАСЕ сформирует подкомитет по вопросу попытки госпереворота в Турции в июле Турецкие власти отстранили от службы более 12,5 тыс. полицейских, подозреваемых в связях с Гюленом Руководство ПА ОБСЕ ознакомится с ситуацией, сложившейся в Турции в результате попытки государственного переворота Членство Турции в НАТО не ставится под вопрос - представитель альянса Попытка переворота обошлась Турции в $100 млрд - министр Глава МВД Азербайджана в разговоре с турецким коллегой осудил попытку военного госпереворота в Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]