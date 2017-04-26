Инвестиции турецких предпринимателей в экономику Азербайджана превысили $9 млрд – посол в Баку

Инвестиции турецких предпринимателей в экономику Азербайджана превысили $9 млрд, отмечает посол Турции в Баку Эркан Озорал.

"Турецкие компании вложили в экономику Азербайджана более $9 млрд", - отмечает посол в специальном выпуске журнала «Biznes Hayati», изданном Национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) по случаю Дня предпринимателей.

Посол отметил, что в то же время, благодаря операциям SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), объем инвестиций Азербайджана в Турцию достигнет $17-20 млрд.

Э.Озарал подчернул, что углубление экономических связей между Азербайджаном и Турцией повысит благосостояние двух стран и внесет вклад в снижение уровня бедности.

А.Ахундов