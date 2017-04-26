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Бизнес и законодательство 26.04.2017 12:46

Инвестиции турецких предпринимателей в экономику Азербайджана превысили $9 млрд – посол в Баку

Инвестиции турецких предпринимателей в экономику Азербайджана превысили $9 млрд, отмечает посол Турции в Баку Эркан Озорал.

"Турецкие компании вложили в экономику Азербайджана более $9 млрд", - отмечает посол в специальном выпуске журнала «Biznes Hayati», изданном Национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) по случаю Дня предпринимателей.

Посол отметил, что в то же время, благодаря операциям SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), объем инвестиций Азербайджана в Турцию достигнет $17-20 млрд.

Э.Озарал подчернул, что углубление экономических связей между Азербайджаном и Турцией повысит благосостояние двух стран и внесет вклад в снижение уровня бедности.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]