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СНГ 26.04.2017 15:01

Суд разрешил Улюкаеву прогулки по утрам

Мосгорсуд разрешил прогулки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции.

Как передал корреспондент " Интерфакса", суд частично удовлетворил жалобу защиты.

"Постановление Басманного суда изменить, жалобу адвокатов удовлетворить частично , разрешить обвиняемому Улюкаеву прогулки с 7-9 утра. В остальном решение оставить без изменения",- огласила определение судья.

В суде адвокат Лариса Каштанова просила избрать А.Улюкаеву иную меру пресечения; в случае сохранения домашнего ареста просила разрешить прогулки своему клиенту в определенное время, когда, по её мнению, он не сможет встретиться со свидетелями по делу.

"Следствие полагает, что Улюкаев может встретиться со свидетелями, поэтому мы просим разрешить ему гулять с 18.00 до 20.00 , когда на улице мало людей ", - сказала защитник.

В свою очередь, следователь и прокурор возражали против отмены домашнего ареста.

Ранее суд оставил А.Улюкаева по ходатайству следствия под домашним арестом еще на три месяца, то есть до 15 июля.

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ).

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

А.Улюкаев свою вину в инкриминируемом преступлении не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: на 10 земельных участков и жилой дом А.Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, назначив вместо него министром экономического развития Максима Орешкина.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка А.Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СУД, ПРОГУЛКИ


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