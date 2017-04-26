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СНГ 26.04.2017 16:48

МВД Киргизии предлагает для борьбы с пропагандой терроризма жестче наказывать возвращающихся из Сирии боевиков

Правоохранительные органы Киргизии добиваются ужесточения наказания для граждан республики, участвовавших в военных действиях в Сирии на стороне экстремистов, сообщил в среду "Интерфаксу" руководитель пресс-службы киргизского Министерства внутренних дел республики Бакыт Сеитов.

"Сейчас правоохранительные органы через парламент добиваются ужесточения законодательства для тех, кто возвращается из Сирии. Каждый выехавший стоит у нас на учете. Сразу по возвращении мы их задерживаем. Есть те, кто уже осужден за наемничество и отбывает срок", - сказал он.

По словам представителя МВД, "законодательно надо запретить их (боевиков - ИФ) возвращение в республику или же очень жестко наказать. Тогда мы могли бы пресечь агитацию и пропаганду религиозного экстремизма и терроризма, который идет из стран Ближнего Востока".

Б.Сеитов признал, что профилактическая разъяснительная работа в республике по противодействию религиозному экстремизму и терроризму ведутся не на должном уровне и "оставляют желать лучшего". "В проведении профилактических и разъяснительных работ в республике все еще нет единой политики. В республике все еще не определена роль религиозных деятелей в разъяснении населению отличий традиционного ислама от радикальных религиозных течений", - пояснил он.

На сегодняшний день, по данным правоохранительных органов, из Киргизии в Сирию и в другие охваченные конфликтами страны Ближнего Востока выехали порядка 600 человек, из них около 100 женщин, более 100 детей и подростков.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БОЕВИКИ, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]