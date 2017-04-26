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Бизнес и законодательство 26.04.2017 15:16

Законопроект «О страховании от безработицы» представлен в парламент Азербайджана – министр труда

Законопроект «О страховании от безработицы» представлен на рассмотрение Милли Меджлиса, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«В Азербайджане подготовлен законопроект «О страховании от безработицы». После согласования с госструктурами и социальными партнерами документ был доработан с учетом поступивших заключений и рекомендаций и направлен на рассмотрение парламента», - отметил министр на встрече с представителями Американской Торговой Палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

По его словам, законопроект направлен на совершенствование системы социальной защиты населения и формирование системы страхования от безработицы на основе передовой мировой практики.

«Документ нацелен на обеспечение потерявших работу людей надежной системой социальной защиты. Создание такой системы предусматривает не только обеспечение социальной защиты по безработице, но и будет играть важную роль в расширении программ на рынке труда, в том числе программы самозанятости, и создаст стимул для работников в направлении оформления неформального труда», - сказал министр.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЗРАБОТИЦА, СТРАХОВАНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]