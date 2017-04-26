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Дальнее зарубежье 26.04.2017 18:26

Армия Сирии успешно ведет наступление на северо-востоке Алеппо - Генштаб ВС РФ

Сирийские правительственные войска успешно наступают на позиции террористов на северо-востоке провинции Алеппо и вышли к аэродрому Джира, заявил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Успешно развивается наступление правительственных войск на северо-востоке провинции Алеппо. За полтора месяца в этом районе освобождено 90 населенных пунктов на площади более 1 тысячи 529 квадратных километров. Авиация ВКС России уничтожила 536 объектов ИГИЛ , в их числе склады, опорные пункты и скопления бронетехники боевиков", - сказал С.Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности.

Он заявил, что сирийские правительственные войска вышли к водохранилищу имени Асада и продолжают наступление вдоль западного берега реки Евфрат.

"В настоящее время сирийская армия вышла к аэродрому Джира", - отметил С.Рудской.

Вместе с тем, заявил он, полностью ликвидировать потенциал террористов пока не удалось, так как террористы оказывают ожесточенное сопротивление и демонстрируют готовность к продолжению бескомпромиссной и затяжной борьбы.

"Так, ряд бандформирований с 21 марта предприняли попытку наступления на город Хама. В подконтрольном оппозиции районе была создана группировка, насчитывающая более 10 тысяч боевиков, основу которой составили отряды "Джабхат ан-Нусры" и примкнувших к ним бандформирований", - сказал С.Рудской.

Он заявил, что, используя численное превосходство, террористам удалось захватить ряд населенных пунктов в окрестностях Хамы и вплотную приблизиться к городу.

"Благодаря самоотверженным действиям правительственных войск и поддержке ВКС России обстановка в данном районе стабилизирована. Террористы отодвинуты от Хамы более чем на 10 километров", - сообщил начальник ГОУ.

Он добавил, что в ходе ожесточенных боев в этом районе потери боевиков составили более 6 тысяч 800 человек убитыми и ранеными, уничтожено 68 единиц бронетехники, 22 "джихад-мобиля", более 260 автомобилей с тяжелым вооружением.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]