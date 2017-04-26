В ФЕОР призывают Трампа на деле доказать приверженность борьбе с антисемитизмом

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) надеются, что обещание президента США Дональда Трампа бороться с антисемитизмом претворится в жизнь.

"Надеюсь, что за этими словами последует и четкая программа действий", - заявил в среду глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, которого цитирует пресс-служба федерации.

Так он прокомментировал выступление Д.Трампа в Конгрессе США на церемонии памяти жертв Холокоста, где американский президент пообещал бороться с антисемитизмом, одним из проявлений которого он назвал отрицание Холокоста. Кроме того, на своей странице в "Фейсбуке" Д.Трамп объявил последнюю неделю апреля днями памяти жертв Холокоста.

По мнению Б.Горина, имеющиеся инструменты борьбы с антисемитизмом сегодня перестали эффективно работать.

"Антисемитизм успешно мимикрировал, прикинувшись движением в поддержку угнетенных, и в этом качестве смог получить доступ к мировым СМИ и трибунам международных организаций, взять под контроль университетские кампусы и т.д. Этим движением оказалась увлечена и часть интеллигенции (в том числе и некоторые евреи), которой чрезмерный комплекс вины за "зверства колонизаторов" помешал разглядеть за новыми картинками вполне старые догмы", - заявил он.