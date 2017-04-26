Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 17° 28 Апр 11° 18° 29 Апр 12° 20°

Дальнее зарубежье 26.04.2017 20:16

Испания сменит на следующей неделе Германию на охране воздушного пространства стран Балтии

Самолеты военно-воздушных сил Испании сменят истребители Германии на охране воздушного пространства Балтии.

Как заявил в среду премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на встрече с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо (Alfonso Dastis Quecedo), он "рад тому, что на следующей неделе военно-воздушные силы Испании примут в Эмари от военно-воздушных сил Германии миссию НАТО по охране воздушного пространства", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

По его словам, "это является ярким свидетельством солидарности союзников".

ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда они стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

На эстонской авиабазе Эмари (Amari) в настоящее время базируются истребители Eurofighter ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года.

Ю.Ратас познакомил также министра иностранных дел Испании с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС. "Мы сосредоточимся на развитии инновационной, безопасной, цифровой (...) Европы", - сказал премьер-министр.

Эстония возглавит Совет Европейского союза во второй половине нынешнего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]