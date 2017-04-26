Испания сменит на следующей неделе Германию на охране воздушного пространства стран Балтии

Самолеты военно-воздушных сил Испании сменят истребители Германии на охране воздушного пространства Балтии.

Как заявил в среду премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на встрече с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо (Alfonso Dastis Quecedo), он "рад тому, что на следующей неделе военно-воздушные силы Испании примут в Эмари от военно-воздушных сил Германии миссию НАТО по охране воздушного пространства", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

По его словам, "это является ярким свидетельством солидарности союзников".

ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда они стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

На эстонской авиабазе Эмари (Amari) в настоящее время базируются истребители Eurofighter ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года.

Ю.Ратас познакомил также министра иностранных дел Испании с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС. "Мы сосредоточимся на развитии инновационной, безопасной, цифровой (...) Европы", - сказал премьер-министр.

Эстония возглавит Совет Европейского союза во второй половине нынешнего года.