Представитель возглавляемой США коалиции характеризует как небезопасные действия Турции, нанесшей удары по Ираку и Сирии

Турция уведомила возглавляемую США коалицию о готовящихся ударах по Сирии и Ираку меньше, чем за час, сообщил представитель коалиции Джон Дорриан.
"Было уведомление меньше чем, за час. И это было именно уведомление, а не координация", - сказал он в среду на брифинге.
По словам военного, американские военнослужащие в это время находились в нескольких милях от удара. Как подчеркнул Дж.Дорриан, Турция, нанеся удары, действовала "небезопасно".
Во вторник стало известно, что авиация Турции нанесла серию ударов по позициям курдов на севере Сирии, а также в Ираке.
Как сообщили в генштабе вооруженных сил Турции, в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП). В Турции РКП объявлена террористической группировкой.
Заместитель официального представителя госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне озабочены тем, что Турция нанесла удары по Ираку и Сирии без согласования с США или возглавляемой США коалицией.
По словам дипломата, США выразили свою озабоченность напрямую правительству Турции.
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