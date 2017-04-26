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Дальнее зарубежье 26.04.2017 21:35

Представитель возглавляемой США коалиции характеризует как небезопасные действия Турции, нанесшей удары по Ираку и Сирии

Турция уведомила возглавляемую США коалицию о готовящихся ударах по Сирии и Ираку меньше, чем за час, сообщил представитель коалиции Джон Дорриан.

"Было уведомление меньше чем, за час. И это было именно уведомление, а не координация", - сказал он в среду на брифинге.

По словам военного, американские военнослужащие в это время находились в нескольких милях от удара. Как подчеркнул Дж.Дорриан, Турция, нанеся удары, действовала "небезопасно".

Во вторник стало известно, что авиация Турции нанесла серию ударов по позициям курдов на севере Сирии, а также в Ираке.

Как сообщили в генштабе вооруженных сил Турции, в результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП). В Турции РКП объявлена террористической группировкой.

Заместитель официального представителя госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне озабочены тем, что Турция нанесла удары по Ираку и Сирии без согласования с США или возглавляемой США коалицией.

По словам дипломата, США выразили свою озабоченность напрямую правительству Турции.

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Тэги: США, КОАЛИЦИЯ, ТУРЦИЯ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]