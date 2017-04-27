В Минтрансе Молдавии, в том числе в кабинете министра, идут обыски по делу о нецелевом использовании средств ЕС

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в Молдавии проводят в четверг обыски в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
Как сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старинская, обыски проводятся в связи с делом о нецелевом использовании средств из европейских фондов.
Другие детали НЦБК пока не сообщает. Сообщается, что обыски проводятся и в кабинете министра Юрия Киринчука. Неизвестно, однако, вернулся ли он в страну, так как на прошлой неделе выезжал за границу. Журналисты обратили внимание на то, что министра транспорта и дорожной инфраструктуры не было в стране на прошлой неделе, когда дороги были заблокированы из-за сильного снегопада и падения деревьев.
В Молдавии развернута кампания по борьбе с коррупцией. В рамках этой кампании были задержаны уже министр сельского хозяйства Эдуард Грамма, заместитель министра экономики Валерий Трибой. Они были отстранены от должностей и находятся под домашним арестом. На этой неделе были задержаны по обвинению в коррупции вице-мэр Кишинева Нестор Грозаву и начальник транспортного управления мэрии Кишинева Игорь Гамрецкий. В четверг утром суд Кишинева вынес решение о помещении их под домашний арест сроком на 30 суток.
Ранее А.Старинская сообщила "Интерфаксу", что в следственном изоляторе НЦБК не хватает места для арестованных чиновников. По разным делам, по обвинению в коррупции в Молдавии арестовано множество чиновников, судей, банкиров, судебных исполнителей. По ее словам, из их числа, в следственном изоляторе НЦБК в настоящее время находится 22 человека, в комиссариате полиции - семь человек, в пенитенциарном учреждении N13 - 1, под домашним арестом - 40. Каждые 30 дней суд рассматривает запросы прокуроров о продлении меры пресечения.
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