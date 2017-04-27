Таджикистанец, вербовавший в России боевиков для ИГ, осужден на родине на 15 лет

В Душанбе к 15 годам заключения приговорен местный житель, признанный виновным в вербовке людей в ряды террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Таджикистана, суд района Исмоили Сомони города Душанбе признал гражданина Дж.Хакимова в совершении преступлений, предусмотренных статьями 187 часть 2 (участие в преступном сообществе) и 401 -1 (незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства для участия в военных действиях на территории других государств) УК республики.

В сообщении отмечается, что Дж.Хакимов с 2005 года регулярно выезжал на заработки в Россию.

"В 2013 году посредством мобильного телефона связался со своим родным братом А.Хакимовым и соседом Н.Назаровым, воюющим в рядах "ИГ" против законного правительства Ирака. По их предложению он занялся вербовочной деятельностью", - отметили в ведомстве.

Как утверждают в Генпрокуратуре, "находясь на территории РФ с 2013 по 2016 годы, Хакимов завербовал и отправил воевать на стороне ИГ пятерых граждан Таджикистана. Еще пятерых человек Дж.Хакимов завербовал в ряды ИГ в Сирии и Ираке по возвращению на родину, в Таджикистан".

"В ходе судебного процесса вина Дж.Хакимова в вербовочной деятельности была полностью доказана и решением суда он приговорен к 15 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.