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Финансы 27.04.2017 10:55

Акционеры ВТБ избрали новый состав набсовета, в который вошел глава Госнефтефонда Азербайджана

Акционеры ВТБ избрали новый состав наблюдательного совета, в него вошел министр финансов РФ Антон Силуанов, который, как предполагается, и возглавит набсовет.

До декабря 2016 года набсовет ВТБ возглавлял Алексей Улюкаев, но после отставки с поста министра экономического развития он добровольно сложил с себя эти полномочия и покинул совет. Обязанности главы набсовета были возложены на Сергея Дубинина.

В новый состав набсовета помимо А.Улюкаева не вошёл замминистра финансов Алексей Моисеев. Минэкономразвития в набсовете будет представлять замминистра Николай Подгузов. Все остальные члены, в том числе независимые, были включены в новый перечень кандидатов и избраны на годовом собрании.

Так, в список кроме А.Силуанова и Н.Подгузова вошли управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ С.Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Магнита" Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор "Сколково" Андрей Шаронов.

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Тэги: ВТБ, НАБСОВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]