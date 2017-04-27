Акционеры ВТБ избрали новый состав набсовета, в который вошел глава Госнефтефонда Азербайджана

Акционеры ВТБ избрали новый состав наблюдательного совета, в него вошел министр финансов РФ Антон Силуанов, который, как предполагается, и возглавит набсовет.
До декабря 2016 года набсовет ВТБ возглавлял Алексей Улюкаев, но после отставки с поста министра экономического развития он добровольно сложил с себя эти полномочия и покинул совет. Обязанности главы набсовета были возложены на Сергея Дубинина.
В новый состав набсовета помимо А.Улюкаева не вошёл замминистра финансов Алексей Моисеев. Минэкономразвития в набсовете будет представлять замминистра Николай Подгузов. Все остальные члены, в том числе независимые, были включены в новый перечень кандидатов и избраны на годовом собрании.
Так, в список кроме А.Силуанова и Н.Подгузова вошли управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ С.Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Магнита" Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор "Сколково" Андрей Шаронов.
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