Акционеры ВТБ избрали новый состав набсовета, в который вошел глава Госнефтефонда Азербайджана

Акционеры ВТБ избрали новый состав наблюдательного совета, в него вошел министр финансов РФ Антон Силуанов, который, как предполагается, и возглавит набсовет.

До декабря 2016 года набсовет ВТБ возглавлял Алексей Улюкаев, но после отставки с поста министра экономического развития он добровольно сложил с себя эти полномочия и покинул совет. Обязанности главы набсовета были возложены на Сергея Дубинина.

В новый состав набсовета помимо А.Улюкаева не вошёл замминистра финансов Алексей Моисеев. Минэкономразвития в набсовете будет представлять замминистра Николай Подгузов. Все остальные члены, в том числе независимые, были включены в новый перечень кандидатов и избраны на годовом собрании.

Так, в список кроме А.Силуанова и Н.Подгузова вошли управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ С.Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Магнита" Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор "Сколково" Андрей Шаронов.