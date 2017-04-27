На территории стран ШОС за 5 лет изъято почти 70 тонн героина - генсек организации

За последние пять лет на территории стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изъято около 70 тонн героина, сообщил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.
"Целенаправленная работа государств-членов ШОС против незаконного оборота наркотиков за последние пять лет привела к изъятию только смертельного героина в объеме 69 тонн. Этот объем составляет порядка 14 % от общемировых показателей", - заявил Р.Алимов в четверг на Московской международной конференции по безопасности.
Он сообщил, что совместные мероприятия компетентных органов ШОС способствовали также изъятию свыше 75 тонн прекурсоров, необходимых для производства наркотиков.
В ШОС входят Китай, Казахстан, Киргизия, России, Таджикистан, Узбекистан.
Р.Алимов отметил, что незаконное производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности, подрывающих международный мир и стабильность и комплексная работа по борьбе с наркотической угрозой является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС.
"Обеспечение региональной безопасности и стабильности, противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью было и остается в числе главных приоритетов ШОС", - сказал Р. Алимов, подчеркнув, что эффективно противостоять наркоугрозе можно только при условии дальнейшей консолидации усилий всего мирового сообщества.
ШОС придает особое значение продолжению и наращиванию плотного взаимодействия с Управлением ООН по наркотикам и преступности.
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