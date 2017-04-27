Постпред Казахстана при ООН проинформировал Трампа об астанинских переговорах по перемирию в Сирии

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров рассказал президенту США Дональду Трампу о переговорах в Астане по установлению в Сирии режима прекращения огня, сообщила в четверг пресс-служба МИД республики.
Как говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана, беседа состоялась 24 апреля в Вашингтоне, куда постоянные представители стран-членов Совбеза ООН прибыли для встреч с президентом Дональдом Трампом, конгрессменами, политическим истеблишментом США,
"В ходе беседы с Д.Трампом постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров кратко проинформировал об усилиях Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева по продолжению астанинского процесса в целях урегулирования сирийского кризиса и отметил важность коллективных усилий для вовлечения всех сторон в процесс мирных переговоров", - говорится в пресс-релизе.
К.Умаров также отметил в ходе беседы, что вопросы безопасности необходимо рассматривать в тесной увязке с вопросами развития в целях обеспечения долговременного мира и процветания, что особенно актуально в связи с ситуацией в Афганистане.
По информации пресс-службы МИД Казахстана, более подробно упомянутые вопросы были обсуждены на встрече с членами конгресса США, а также в рамках брифинга советника по национальной безопасности Герберта Макмастера в Белом доме.
Кроме того, в ходе беседы с Д.Трампом участники встречи обсудили актуальные вопросы международной повестки, находящиеся также в фокусе внимания Совбеза ООН.
"Д. Трамп отметил важность работы Совета Безопасности и ООН в целом в сфере укрепления глобальной стабильности и безопасности. Президент подчеркнул, что сегодня все государства международного сообщества сталкиваются вызовами и угрозами, на которые необходимо адекватно и оперативно реагировать на основе совместных решений и усилий. Он призвал к повышению эффективности деятельности системы ООН и ее результативности за счёт объединения усилий всех стран-членов в достижении мира и безопасности", - говорится в пресс-релизе.
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