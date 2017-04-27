Около 30 человек эвакуировали из здания ресторана быстрого питания "Макдональдс" во французском городе Гренобль в связи с сильным пожаром, сообщают в четверг местные СМИ.

По информации СМИ, пожар был вызван действиями криминального характера. По некоторым данным, сначала прогремел взрыв, причиной которого могла стать разорвавшаяся петарда.

Согласно данным местных властей, в результате инцидента никто не пострадал.