Следствие по делу об убийстве в Армении российского солдата будет вести Служба нацбезопасности

Следственный комитет Армении направил уголовное дело об убийстве в городе Гюмри военнослужащего 102-ой российской военной базы Дмитрия Ялпаева в Генеральную прокуратуру республики.

"Уголовное дело отправлено в Генпрокуратуру", - сказала "Интерфаксу" советник главы СК Армении Сона Трузян.

В пресс-службе Генпрокуратуры Армении "Интерфаксу" сообщили, что решением генерального прокурора республики, предварительное следствие по уголовному делу поручено Службе национальной безопасности Армении.

25 апреля суд в Ереване во вторник принял решение о двухмесячном аресте гражданина Армении Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского военнослужащего.

Военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении был найден убитым 22 апреля.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".