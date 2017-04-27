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Регион 27.04.2017 16:34

Следствие по делу об убийстве в Армении российского солдата будет вести Служба нацбезопасности

Следственный комитет Армении направил уголовное дело об убийстве в городе Гюмри военнослужащего 102-ой российской военной базы Дмитрия Ялпаева в Генеральную прокуратуру республики.

"Уголовное дело отправлено в Генпрокуратуру", - сказала "Интерфаксу" советник главы СК Армении Сона Трузян.

В пресс-службе Генпрокуратуры Армении "Интерфаксу" сообщили, что решением генерального прокурора республики, предварительное следствие по уголовному делу поручено Службе национальной безопасности Армении.

25 апреля суд в Ереване во вторник принял решение о двухмесячном аресте гражданина Армении Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского военнослужащего.

Военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении был найден убитым 22 апреля.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯНИН, УБИЙСТВО, СЛЕДСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]