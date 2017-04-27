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Финансы 27.04.2017 15:40

Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму в 25 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал с начала 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 25 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

С начала 2017 года за счет средств фонда профинансировано около 200 инвестиционных проектов. За счет реализации этих проектов было открыто свыше 700 новых рабочих мест.

НФПП в четверг организовал в Гобустанском районе мероприятие по господдержке предпринимательства. В целом, до сих пор предприниматели, действующие в Горно-Ширванском экономическом районе получили льготных кредитов на сумму 69,1 млн манатов для реализации около 1,9 тыс. проектов.

"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 1,5 млн манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Горно-Ширванском экономическом районе. Средства будут направлены на развитие животноводства, птицеводства, строительство современного лечебно-оздоровительного комплекса и других сфер", - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]