Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым связался по телефону с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым после крушения российского корабля "Лиман" в Черном море, сообщает турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на источники в окружении турецкого премьера.

Турецкий премьер в ходе разговора выразил сожаление российскому коллеге в связи с этим инцидентом, добавляет газета.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ.

По официальным данным Минобороны РФ, корабль затонул, получив пробоину в результате столкновения с другим судном. Инцидент произошел в четверг в Черном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

В Минобороны РФ заявили, что все члены экипажа живы и здоровы.