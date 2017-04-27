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Регион 27.04.2017 16:39

Турецкий премьер позвонил Медведеву в связи с инцидентом с российским кораблем "Лиман" - СМИ

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым связался по телефону с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым после крушения российского корабля "Лиман" в Черном море, сообщает турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на источники в окружении турецкого премьера.

Турецкий премьер в ходе разговора выразил сожаление российскому коллеге в связи с этим инцидентом, добавляет газета.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ.

По официальным данным Минобороны РФ, корабль затонул, получив пробоину в результате столкновения с другим судном. Инцидент произошел в четверг в Черном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

В Минобороны РФ заявили, что все члены экипажа живы и здоровы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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