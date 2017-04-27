Анкара, Астана, Баку и Бишкек открывают новый туристический маршрут с минимальной стоимостью $2,5 тыс.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция открывают новый туристический маршрут «Современный шелковый путь», охватывающий все четыре страны, сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с презентации турмаршрута.

«Стоимость турпакета составит $2,5 тыс. без учета расходов на авиаперелет», - сказала выступившая на мероприятии представитель Тюркского Совета Пелин Мусабай.

По ее словам, маршрут берет начало в Турции и включает турецкие Стамбул, Кайсери, Невшехр, Конья и завершается в Стамбуле. Затем туристы самолетом отправляются в азербайджанскую Гянджу, оттуда автобусами в Шеки, Шемаху и обратно в Баку.

Из столицы Азербайджана самолет доставляет туристов в Алма-Аты (Казахстан). Дальше путешественники поездом едут в Туркистан, Чимкент и Тараз. Из Тараза на автомобиле туристы отправляются в Бишкек, оттуда в Нарын, Иссык-Куль, Таш-Рабат и возвращаются в Бишкек. Тур завершается в Стамбуле.

«Весь маршрут занимает 14 дней. Целью проекта является представление культур наших стран мировой общественности, а также способствовать экономическому развитию тех регионов, через которые пройдет туристический маршрут»,- сказала П.Мусабай.

Она также отметила, что в ближайшее время в Казахстане состоится заседание министров туризма стран-членов Тюркского Совета, на котором будут обсуждены, в том числе, детали данного турпакета.

По ее словам, прогнозируется, что к 2023 году число туристов, воспользовавшихся этим маршрутом, достигнет 1 млн. человек.

Ф.Исазаде