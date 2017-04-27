Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 12° 22°

Туризм 27.04.2017 16:41

Анкара, Астана, Баку и Бишкек открывают новый туристический маршрут с минимальной стоимостью $2,5 тыс.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция открывают новый туристический маршрут «Современный шелковый путь», охватывающий все четыре страны, сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с презентации турмаршрута.

«Стоимость турпакета составит $2,5 тыс. без учета расходов на авиаперелет», - сказала выступившая на мероприятии представитель Тюркского Совета Пелин Мусабай.

По ее словам, маршрут берет начало в Турции и включает турецкие Стамбул, Кайсери, Невшехр, Конья и завершается в Стамбуле. Затем туристы самолетом отправляются в азербайджанскую Гянджу, оттуда автобусами в Шеки, Шемаху и обратно в Баку.

Из столицы Азербайджана самолет доставляет туристов в Алма-Аты (Казахстан). Дальше путешественники поездом едут в Туркистан, Чимкент и Тараз. Из Тараза на автомобиле туристы отправляются в Бишкек, оттуда в Нарын, Иссык-Куль, Таш-Рабат и возвращаются в Бишкек. Тур завершается в Стамбуле.

«Весь маршрут занимает 14 дней. Целью проекта является представление культур наших стран мировой общественности, а также способствовать экономическому развитию тех регионов, через которые пройдет туристический маршрут»,- сказала П.Мусабай.

Она также отметила, что в ближайшее время в Казахстане состоится заседание министров туризма стран-членов Тюркского Совета, на котором будут обсуждены, в том числе, детали данного турпакета.

По ее словам, прогнозируется, что к 2023 году число туристов, воспользовавшихся этим маршрутом, достигнет 1 млн. человек.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТУРЦИЯ


Похожие новости


Азербайджанские компании ведут переговоры по поставкам продукции в Казахстан Каспар и КТЖ создадут совместное предприятие в сфере грузоперевозок Назарбаев считает важным увеличение товарооборота с Азербайджаном до $1 млрд Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан Баку и Астана должны существенно увеличить товарооборот за 2-3 года - Назарбаев Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]