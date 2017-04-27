При проведении выборов в парламент Молдавии в ближайшее воскресенье избирательный порог преодолели бы только две партии - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись бы парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ) с 33,6% голосов и Партия действия и солидарности (PAS) - 24,8%, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты очередного Барометра общественного мнения.
Представляя результаты опроса, директор Института публичной политики Аркадий Барбэрошие сказал, что остальные партии не смогли бы преодолеть избирательный порог в 6%, даже если исключить 23% респондентов, которые не смогли ответить на вопрос о предпочтениях, или сказали, что не пойдут на выборы.
ПСРМ и PAS также лидируют по уровню доверия среди населения, обеим партиям доверяют по 38% респондентов. За ними следует партия "Платформа достоинство и правда" (DA) - 25%, "Наша партия" (НП) - 19%, Партия коммунистов (ПКРМ) - 17%, Европейская народная партия (ЕНП) - 12% и Демократическая партия (ДПМ) - 9%.
Среди политиков наибольшим доверием населения пользуется президент Игорь Додон - 32%. За ним следуют лидер PAS, бывший кандидат на пост президента Майя Санду - 17%, председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе - 3,2%, премьер-министр Павел Филип - 2,2%, председатель НП Ренато Усатый - 1,5% и лидер коммунистов Владимир Воронин -1,3%.
Опрос проводился 16-23 апреля среди 1100 респондентов из 80 населенных пунктов.
Глава Минобороны Азербайджана назвал военное сотрудничество между Анкарой и Баку устойчивым
Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд межмидовских консультаций
Проведение международной конференции Арменией в Карабахе является политической провокацией – МИД Азербайджана
СК PASHA Sigorta сохранила в I квартале лидерство в Азербайджане по премиям, Ateshgah Heyat Sigorta – по выплатам
Премии страховщиков Азербайджана в I квартале составили около 150,7 млн манатов, выплаты – около 60,3 млн манатов
Азербайджан и Хорватия летом проведут первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству
Анкара, Астана, Баку и Бишкек открывают новый туристический маршрут с минимальной стоимостью $2,5 тыс.
Министр молодежи и спорта Турции посетит Азербайджан в мае для участия в открытии Исламиады
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 6 человек - МВД
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
Банк ВТБ (Азербайджан) подвел итоги 1 квартала 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»