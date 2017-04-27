При проведении выборов в парламент Молдавии в ближайшее воскресенье избирательный порог преодолели бы только две партии - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись бы парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ) с 33,6% голосов и Партия действия и солидарности (PAS) - 24,8%, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты очередного Барометра общественного мнения.

Представляя результаты опроса, директор Института публичной политики Аркадий Барбэрошие сказал, что остальные партии не смогли бы преодолеть избирательный порог в 6%, даже если исключить 23% респондентов, которые не смогли ответить на вопрос о предпочтениях, или сказали, что не пойдут на выборы.

ПСРМ и PAS также лидируют по уровню доверия среди населения, обеим партиям доверяют по 38% респондентов. За ними следует партия "Платформа достоинство и правда" (DA) - 25%, "Наша партия" (НП) - 19%, Партия коммунистов (ПКРМ) - 17%, Европейская народная партия (ЕНП) - 12% и Демократическая партия (ДПМ) - 9%.

Среди политиков наибольшим доверием населения пользуется президент Игорь Додон - 32%. За ним следуют лидер PAS, бывший кандидат на пост президента Майя Санду - 17%, председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе - 3,2%, премьер-министр Павел Филип - 2,2%, председатель НП Ренато Усатый - 1,5% и лидер коммунистов Владимир Воронин -1,3%.

Опрос проводился 16-23 апреля среди 1100 респондентов из 80 населенных пунктов.