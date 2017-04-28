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Внутренняя политика 28.04.2017 10:03

Доходы партии «Ана Вятян» в 2016 году полностью были сформированы за счет поступлений из госбюджета Азербайджана

Доходы партии «Ана Вятян» в 2016 году составили 113 тыс. 95,24 манатов, расходы - 114 тыс. 641,61 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в партии.

Согласно аудированной финансовой отчетности, доходы партии в 2016 году полностью были сформированы за счет средств, полученных из госбюджета Азербайджана.

В 2016 году в структуре расходов партии 100 тыс. 65,4 манатов были использованы на финансирование мероприятий партии, 12 тыс. 27,21 манатов – на содержание и информационное обеспечение партии, 2,549 тыс. манатов – на выплаты различным организациям.

Партия «Ана Вятян» 2016 год завершила с убытком в размере 1 тыс. 546,37 манатов, тогда как прибыль партии по итогам 2015 года составила 4 тыс. 966,31 манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРТИЯ, БЮДЖЕТ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]