Доходы партии «Ана Вятян» в 2016 году полностью были сформированы за счет поступлений из госбюджета Азербайджана

Доходы партии «Ана Вятян» в 2016 году составили 113 тыс. 95,24 манатов, расходы - 114 тыс. 641,61 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в партии.
Согласно аудированной финансовой отчетности, доходы партии в 2016 году полностью были сформированы за счет средств, полученных из госбюджета Азербайджана.
В 2016 году в структуре расходов партии 100 тыс. 65,4 манатов были использованы на финансирование мероприятий партии, 12 тыс. 27,21 манатов – на содержание и информационное обеспечение партии, 2,549 тыс. манатов – на выплаты различным организациям.
Партия «Ана Вятян» 2016 год завершила с убытком в размере 1 тыс. 546,37 манатов, тогда как прибыль партии по итогам 2015 года составила 4 тыс. 966,31 манатов.
Р.Бабаев
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