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Дальнее зарубежье 28.04.2017 13:48

Прежде чем обсуждать будущие отношения с Великобританией, надо четко разобраться с порядком ее выхода из ЕС - Туск

В субботу Европейский Совет в составе 27 государств примет руководящие принципы для предстоящих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщил в письме-приглашении главам государств и правительств на чрезвычайный саммит ЕС 29 апреля председатель Евросовета Дональд Туск.

"Позвольте мне выделить один из элементов наших предлагаемых руководящих принципов, который, на мой взгляд, является ключевым для успеха этих переговоров, и поэтому его необходимо четко понимать и полностью принимать. Я имею в виду идею поэтапного подхода, а это означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока не добьемся достаточного прогресса по основным вопросам, связанным с выходом Соединенного Королевства из ЕС", - отметил Д.Туск в своем послании, текст которого распространен в пятницу в Брюсселе.

По его мнению, это не только вопрос тактики, но, учитывая ограниченные временные рамки, в которых необходимо завершить переговоры, это единственный возможный подход.

"Иными словами, прежде чем обсуждать наше будущее, мы должны сначала разобраться в нашем прошлом. Нам нужно обеспечить наилучшие гарантии для наших граждан и их семей. Гарантии, которые являются эффективными, подлежащими исполнению, недискриминационными и всеобъемлющими и которые должны сопровождаться простыми и удобными административными процедурами", - объяснил глава Евросовета.

Он считает, что следует договориться с Лондоном, что все финансовые обязательства, взятые ЕС 28-и, будут также соблюдаться Великобританией. Кроме того, необходимо "стремиться избегать жесткой границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией".

"Только после того, как мы совместно определим в Европейском Совете, что по всем этим вопросам достигнут достаточный прогресс, мы сможем провести подготовительные переговоры о будущих отношениях с Великобританией", - отметил Д.Туск.

Он призвал европейских лидеров объединиться вокруг этого ключевого принципа во время предстоящего 29 апреля саммита ЕС 27-и и быть готовыми отстаивать эту логику в ходе предстоящих переговоров.

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Тэги: ЕС, BREXIT, САММИТ, ТУСК


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