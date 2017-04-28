В ЕС не исключают сценария переговоров по Brexit без достижения соглашения с Лондоном - источник

Нельзя исключать сценария Brexit без соглашения между Евросоюзом и Великобританией, заявил в пятницу в Брюсселе журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.
"Но я думаю, что мы должны предпринять все возможное, чтобы этого избежать. Это был бы плохой результат для ЕС, но еще худший результат для Соединенного Королевства", - сказал собеседник СМИ.
По его словам, видно, что со стороны Великобритании по вопросу Brexit "тон изменился" в лучшую сторону, и это отражено в тех руководящих принципах, которые обсудит в субботу саммит ЕС в составе 27 государств.
"Brexit - это процесс, в котором есть только проигравшие, - продолжил функционер ЕС, - и вызов заключается в том, чтобы ограничить неопределенности и проблемы, которые он создаст". Чиновник напомнил слова главы Евросовета Дональда Туска, что речь идет о том, чтобы "ограничить ущерб".
"И завтра (29 апреля - ИФ) Европейский Совет, принимая свои руководящие принципы, сделает большой шаг по смягчению негативных последствий от Brexit", - считает источник.
Отвечая на уточняющий вопрос, европейский чиновник добавил, что упоминание о сценарии без соглашения содержится в тексте руководящих принципов. "Я об этом сказал, чтобы очень ясно показать, какова наша цель. А цель в том, чтобы прийти к соглашению, и мы убеждены, что его отсутствие не будет в чьих-либо интересах", - пояснил собеседник журналистов.
Чиновник подчеркнул, что по Brexit будет только одно соглашение. К нему будет применяться принцип: "ничего не принято, если не принято все". По его словам, это универсальный принцип ЕС, который применяется и на переговорах по расширению союза, где также заявляют государству-кандидату, что "ничего не согласовано, если не согласовано все".
При этом функционер ЕС уточнил, что "прогресс в переговорах, достигнутый в ходе первой фазы (по основным вопросам выхода Великобритании из ЕС - ИФ), не будет обратимым, не будет обратного хода по пунктам, согласованным в ходе первой фазы". Источник назвал это "базовым принципом всех переговоров".
Он отметил, что это будет "первый официальный Европейский Совет в составе 27-и", пояснив, что после уведомления Великобритании о запуске статьи 50 договора о Евросоюзе о выходе страны из ЕС по вопросу Brexit, и только по нему, должны проходить официальные саммиты. В формате 27-и не будут обсуждаться вопросы, актуальные для 28-и членов ЕС.
Высокопоставленный представитель ЕС назвал предстоящее на саммите 29 апреля обсуждение "первыми настоящими дебатами по Brexit" за последнее время.
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