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Дальнее зарубежье 28.04.2017 16:31

В Черногории в преддверие парламентского голосования о членстве в НАТО значительно усилены меры безопасности

На автотрассе между городами Подгорица и Цетине в Черногории значительно усилены меры безопасности в связи с выездным заседанием скупщины (парламента) Черногории, на котором состоится голосование по вопросу о вступлении страны в НАТО, сообщает в пятницу радио и телевидение Черногории.

На обочинах трассы стоят полицейские автомобили и спецтехника, снабженная водометами.

Усилено присутствие полиции и в самом Цетине, где партия Демократический фронт в период голосования организует акцию протеста. Партия призвала выйти на улицы города всех тех, кто считает, что вопрос о членстве в НАТО должен быть вынесен на общенациональный референдум.

Голосование намечено на 14:00 местного времени (15:00 мск) в скупщине города Цетине.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, НАТО, ГОЛОСОВАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]