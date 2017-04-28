В Черногории в преддверие парламентского голосования о членстве в НАТО значительно усилены меры безопасности

На автотрассе между городами Подгорица и Цетине в Черногории значительно усилены меры безопасности в связи с выездным заседанием скупщины (парламента) Черногории, на котором состоится голосование по вопросу о вступлении страны в НАТО, сообщает в пятницу радио и телевидение Черногории.
На обочинах трассы стоят полицейские автомобили и спецтехника, снабженная водометами.
Усилено присутствие полиции и в самом Цетине, где партия Демократический фронт в период голосования организует акцию протеста. Партия призвала выйти на улицы города всех тех, кто считает, что вопрос о членстве в НАТО должен быть вынесен на общенациональный референдум.
Голосование намечено на 14:00 местного времени (15:00 мск) в скупщине города Цетине.
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