Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 12° 18° 30 Апр 12° 22° 1 Май 14° 24°

СНГ 28.04.2017 17:01

Президент Молдавии обсудил с послом России детали предстоящего визита в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным участие в Параде победы 9 Мая на Красной площади и график встреч с руководством России, сообщил в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Отдельно рассмотрели продвижение в вопросе приднестровского урегулирования, в частности, шаги, предпринимаемые партнёрами по переговорам, включая Россию. В рамках дискуссии затронули вопрос возможности возобновления поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для молдавских потребителей", - написал президент на своей странице в Facebook.

И.Додон обозначил и другие темы дискуссии, среди которых подписание договора о социальных гарантиях для граждан Молдавии, находящихся на территории РФ и для граждан России, находящихся в республике.

"Этот документ касается начисления трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдавии, находящихся на территории РФ. Учитывая, что 2/3 наших зарубежных соотечественников находятся на территории России, этот вопрос необходимо решить как можно скорее. Этот договор был разработан ещё три года назад, но никаких продвижений в его реализации нет. Взял данное направление под свой контроль. Я уверен, что скоро сможем подписать данное соглашение", - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Молдавии подтвердил, что приедет на День Победы в Москву Президент Молдавии заявляет, что готов подписать соглашение с НАТО о нейтралитете Президент Молдавии анонсировал новый референдум Президент Молдавии обещает заблокировать законопроект об изменении избирательной системы Президент Молдавии готов обратиться к народу для решения проблемы игнорирования парламентом его предложений Президент Додон сообщил о решении Москвы легализовать пребывание в РФ 250 тыс. молдавских граждан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]