Президент Молдавии обсудил с послом России детали предстоящего визита в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным участие в Параде победы 9 Мая на Красной площади и график встреч с руководством России, сообщил в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Отдельно рассмотрели продвижение в вопросе приднестровского урегулирования, в частности, шаги, предпринимаемые партнёрами по переговорам, включая Россию. В рамках дискуссии затронули вопрос возможности возобновления поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для молдавских потребителей", - написал президент на своей странице в Facebook.

И.Додон обозначил и другие темы дискуссии, среди которых подписание договора о социальных гарантиях для граждан Молдавии, находящихся на территории РФ и для граждан России, находящихся в республике.

"Этот документ касается начисления трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдавии, находящихся на территории РФ. Учитывая, что 2/3 наших зарубежных соотечественников находятся на территории России, этот вопрос необходимо решить как можно скорее. Этот договор был разработан ещё три года назад, но никаких продвижений в его реализации нет. Взял данное направление под свой контроль. Я уверен, что скоро сможем подписать данное соглашение", - добавил президент.