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Дальнее зарубежье 28.04.2017 17:47

"Талибан" сможет включиться в политический процесс в Афганистане при условии отказа от насилия - спецпредставитель ЕС

Движение "Талибан" сможет стать участником политического диалога в Афганистане в том случае, если откажется от насилия, заявил специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Питер Буриан.

""Талибан" может стать партнером политического процесса в Афганистане, если откажется от насилия и терроризма", - сказал он журналистам в пятницу в Ташкенте.

При этом высказал сожаление по поводу того, что сейчас этого не наблюдается. В качестве примера он привел нападение боевиков на расположение армейского корпуса в Мазари-Шарифе.

Спецпредставитель ЕС отметил, что весь политический процесс в Афганистане должен быть в руках афганского народа, который сам должен определить, кто будет участвовать в этом процессе.

По его мнению, в настоящий момент представители "Талибана" используют террористические методы, как основную форму продвижения своих интересов. Это усложняет включение "Талибан" в мирный политический процесс.

Дипломат отметил, что должен быть инклюзивный процесс при условии, что все участники будут придерживаться международных признанных принципов и человеческих прав, как основы будущего урегулирования афганской проблемы.

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]