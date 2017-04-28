"Талибан" сможет включиться в политический процесс в Афганистане при условии отказа от насилия - спецпредставитель ЕС

Движение "Талибан" сможет стать участником политического диалога в Афганистане в том случае, если откажется от насилия, заявил специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Питер Буриан.

""Талибан" может стать партнером политического процесса в Афганистане, если откажется от насилия и терроризма", - сказал он журналистам в пятницу в Ташкенте.

При этом высказал сожаление по поводу того, что сейчас этого не наблюдается. В качестве примера он привел нападение боевиков на расположение армейского корпуса в Мазари-Шарифе.

Спецпредставитель ЕС отметил, что весь политический процесс в Афганистане должен быть в руках афганского народа, который сам должен определить, кто будет участвовать в этом процессе.

По его мнению, в настоящий момент представители "Талибана" используют террористические методы, как основную форму продвижения своих интересов. Это усложняет включение "Талибан" в мирный политический процесс.

Дипломат отметил, что должен быть инклюзивный процесс при условии, что все участники будут придерживаться международных признанных принципов и человеческих прав, как основы будущего урегулирования афганской проблемы.