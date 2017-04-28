Саммит ЕС по Brexit не будет обсуждать тему избрания президентом Франции Марин Ле Пен

В Евросовете не готовят чрезвычайных планов на случай гипотетического избрания Марин Ле Пен президентом Франции и не планируют обсуждать такую возможность на саммите ЕС 29 апреля, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Я был бы удивлен, если бы такая дискуссия состоялась", - сказал чиновник на условиях анонимности, отвечая на соответствующий вопрос прессы в пятницу в Брюсселе.

"Мы не работаем над чрезвычайными планами в зависимости от выборов, которые происходят в разных концах Европы", - добавил он.

При этом источник отметил, что на момент саммита ЕС у Франции есть президент, и это Франсуа Олланд, который будет представлять свою страну.