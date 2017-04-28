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Дальнее зарубежье 28.04.2017 19:02

Саммит ЕС по Brexit не будет обсуждать тему избрания президентом Франции Марин Ле Пен

В Евросовете не готовят чрезвычайных планов на случай гипотетического избрания Марин Ле Пен президентом Франции и не планируют обсуждать такую возможность на саммите ЕС 29 апреля, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Я был бы удивлен, если бы такая дискуссия состоялась", - сказал чиновник на условиях анонимности, отвечая на соответствующий вопрос прессы в пятницу в Брюсселе.

"Мы не работаем над чрезвычайными планами в зависимости от выборов, которые происходят в разных концах Европы", - добавил он.

При этом источник отметил, что на момент саммита ЕС у Франции есть президент, и это Франсуа Олланд, который будет представлять свою страну.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]