Путин сообщил о значительном наркотрафике из Украины

Президент России Владимир Путин заявил о росте наркотрафика в РФ из Украины.

"Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины", - сказал он на заседании Совбеза РФ.

По словам президента, не прекращаются попытки распространения в российских регионах афганских наркотиков, в том числе, героина.