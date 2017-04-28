Известный французский футболист, ныне главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан призвал "максимально избегать" партию "Национальный фронт".
"Послание всегда то же, что и в 2002 году. Я далек от всех этих идей "Национального фронта". Так что нужно его максимально избегать. Крайности никогда не бывают хорошими", - заявил он журналистам.
Французские СМИ напоминают, что ранее З.Зидан выражал схожую позицию в 2002 году, тогда он заявлял, что "Национальный фронт" - это "партия, которая совершенно не соответствует ценностям Франции". Тогда основатель фронта Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.
44-летний З.Зидан в настоящее время живет в Испании. Карьеру футболиста он завершил в 2006 году. С января 2016 года является главным тренером футбольного клуба "Реал Мадрид".
23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Наибольшее количество голосов набрали Э.Макрон и М.Ле Пен и, таким образом, они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.
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