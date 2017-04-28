Глава МИД Турции заявляет о достижении договоренностей о покупке у России С-400, допускает совместное производство ЗРС - СМИ

Турция может закупить у России ЗРС С-400, обсуждается вопрос совместного производства, сообщил в пятницу Haberturk со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

"Мы получим (эти системы - ИФ). Достигли принципиальных договоренностей. Ведем переговоры о цене, возможном совместном производстве", - заявил глава МИД, отвечая на вопрос, получит ли Турция из России С-400.