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Регион 28.04.2017 19:45

Глава МИД Турции заявляет о достижении договоренностей о покупке у России С-400, допускает совместное производство ЗРС - СМИ

Турция может закупить у России ЗРС С-400, обсуждается вопрос совместного производства, сообщил в пятницу Haberturk со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

"Мы получим (эти системы - ИФ). Достигли принципиальных договоренностей. Ведем переговоры о цене, возможном совместном производстве", - заявил глава МИД, отвечая на вопрос, получит ли Турция из России С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С-400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]