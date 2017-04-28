Google и Facebook пострадали на $100 млн от литовского кибермошенника

Американские компании Google и Facebook признали, что стали жертвой обмана на $100 млн со стороны 48-летнего гражданина Литвы Эвальдаса Римасаускаса, которому в марте предъявили обвинения в мошенничестве.
Министерство юстиции США в прошлом месяце сообщило, что литовец с 2013 года по 2015 год выдавал себя за азиатского бизнесмена, производящего программное обеспечение, вместо этого подделывая счета, контракты и выманивая данные фишингом (метод интернет-мошенничества, нацеленный на получение доступа к логинам и паролям пользователя).
Когда министерство впервые сообщило о задержании Э.Римасаускаса в Литве, названия потерпевших от его действий компаний не раскрывались, отмечает BBC.
"Подложные электронные письма рассылались сотрудникам компаний, что регулярно приводило к переводам миллионов долларов на счета "азиатской" компании", - говорилось в заявлении Минюста США. Все эти сообщения были оформлены как письма от одной компании, однако все они вели на ложные адреса, на которые работники Google и Facebook переводили средства.
"Мы заметили утечку данных в отделе продаж и оперативно предупредили власти. Мы вернули себе деньги", - заявила пресс-служба Google.
"Facebook быстро вернул основную долю потраченных средств и теперь сотрудничает со следствием", - сообщила представитель компании.
В обеих компаниях не уточнили, каким именно способом они добились возмещения ущерба.
Согласно недавнему отчету Европола, в последнее время киберпреступления на базе фишинге участились, в связи с чем компаниям советуют тщательнее проверять историю тех, с кем они сотрудничают.
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