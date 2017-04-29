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СНГ 29.04.2017 13:54

Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года

Вступление в силу нового Таможенного кодекса стран ЕАЭС планируется с 1 января 2018 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года", - говорится в сообщении, распространенном ЕЭК.

Одновременно с кодексом начнут действовать первоочередные решения комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами, уточнили в пресс-службе.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Таможенный кодекс ЕАЭС - один из основных документов нормативно-правовой базы союза. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции - Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, КОДЕКС, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]