Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года

Вступление в силу нового Таможенного кодекса стран ЕАЭС планируется с 1 января 2018 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года", - говорится в сообщении, распространенном ЕЭК.
Одновременно с кодексом начнут действовать первоочередные решения комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами, уточнили в пресс-службе.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Таможенный кодекс ЕАЭС - один из основных документов нормативно-правовой базы союза. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции - Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.
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