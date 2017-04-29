Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев проверили организацию услуг в Международном аэропорту Гейдар Алиев, отмечается в сообщении ГПС.

Э.Гулиев и А.Алиев положительно оценили уровень пограничного и таможенного контроля в аэропорту накануне предстоящих мероприятий - IV Игр исламской солидарности и «Формулы-1».

Они обменялись мнениями об усилении координации действий ГПС и ГТК, также дали рекомендации и поручения, касающиеся ускорения и повышения эффективности пограничного и таможенного контроля.