Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев проверили организацию услуг в Международном аэропорту Гейдар Алиев, отмечается в сообщении ГПС.
Э.Гулиев и А.Алиев положительно оценили уровень пограничного и таможенного контроля в аэропорту накануне предстоящих мероприятий - IV Игр исламской солидарности и «Формулы-1».
Они обменялись мнениями об усилении координации действий ГПС и ГТК, также дали рекомендации и поручения, касающиеся ускорения и повышения эффективности пограничного и таможенного контроля.
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