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Дальнее зарубежье 29.04.2017 19:32

Корабль ВМС Франции прибыл в Японию для участия в майских международных учениях

Десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции типа "Мистраль" в субботу вошел в гавань японской военно-морской базы в Сасэбо на острове Кюсю, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Сил самообороны Японии.

Позднее этот корабль примет участие в совместных военно-морских учениях с участием Франции, Японии, США и Великобритании - первых в своем роде, отмечают СМИ.

Согласно заявлению Сил самообороны Японии, готовящиеся учения "организованы для усиления и углубления доверия и сотрудничества между странами-участниками".

Ожидается, что учения пройдут с 3 по 22 мая в водах вокруг Японии, а также в районе Северных Марианских островов и острова Гуам. В маневрах должны принять участие 700 военнослужащих, в частности, 220 японских военных и 60 британских моряков. К учениям также должен присоединиться еще один французский корабль - фрегат типа "Лафайет".

СМИ напоминают, что подготовка маневров идет на фоне роста напряженности вокруг Корейского полуострова. В частности, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание, которое по данным американского телеканала Си-Эн-Эн, закончилось взрывом ракеты.

Ранее в субботу также стало известно, Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", и ВМС Южной Кореи приступили к совместным учебным маневрам в акватории Японского моря.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ, МОРЕ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]