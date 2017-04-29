Корабль ВМС Франции прибыл в Японию для участия в майских международных учениях

Десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции типа "Мистраль" в субботу вошел в гавань японской военно-морской базы в Сасэбо на острове Кюсю, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Сил самообороны Японии.
Позднее этот корабль примет участие в совместных военно-морских учениях с участием Франции, Японии, США и Великобритании - первых в своем роде, отмечают СМИ.
Согласно заявлению Сил самообороны Японии, готовящиеся учения "организованы для усиления и углубления доверия и сотрудничества между странами-участниками".
Ожидается, что учения пройдут с 3 по 22 мая в водах вокруг Японии, а также в районе Северных Марианских островов и острова Гуам. В маневрах должны принять участие 700 военнослужащих, в частности, 220 японских военных и 60 британских моряков. К учениям также должен присоединиться еще один французский корабль - фрегат типа "Лафайет".
СМИ напоминают, что подготовка маневров идет на фоне роста напряженности вокруг Корейского полуострова. В частности, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание, которое по данным американского телеканала Си-Эн-Эн, закончилось взрывом ракеты.
Ранее в субботу также стало известно, Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", и ВМС Южной Кореи приступили к совместным учебным маневрам в акватории Японского моря.
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту
Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Шарапова не пробилась в финал теннисного турнира в Штутгарте
Делегация из 107 человек из Иордании примет участие в Исламиаде в Баку
Россиянин Уелданов осужден в Азербайджане на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»