Генсек ООН примет участие в июньском саммите ШОС в Астане и открытии ЭКСПО-2017

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите Шанхайской Организации сотрудничества, который состоится в первой декаде июня в Астане, сообщается на сайте телеканала "Хабар-24".

"А.Гутерриш сообщил о своем решении принять участие в саммите ШОС и открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане 8 и 9 мая", - говорится на сайте телеканала.

Желание принять участие в саммите генсек ООН выразил в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщалось, саммит ШОС состоится в Астане 8-9 июня.